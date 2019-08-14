Магадан, Магаданская область, , 09:46 — REGNUM

В департамент лесного хозяйства Магаданской за время действия закона «О дальневосточном гектаре» всего подано 167 заявлений на получение бесплатного земельного участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В общей массе поступивших заявлений от желающих получить бесплатный гектар земли на Колыме по разным причинам аннулировано 23 заявки, 5 возвращено без рассмотрения, по 48 заявлениям отказано в предоставлении, 3 договора находится на подписи у заявителей, 1 заявка — на рассмотрении.

«Всего было заключено 87 договоров на общей площади 128,3461 га, из которых 18 коллективных договоров. На данный момент действуют 80 договоров на площади 121,8643 га, семь договоров были расторгнуты по заявлениям граждан», — пояснили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока активно реализуется право граждан на получение «дальневосточного гектара».