Москва, , 08:45 — REGNUM

Торги на рынке нефти 13 августа ознаменовались самым мощным с начала года внутридневным приростом котировок. Игроки массово ликвидировали короткие позиции, что привело к подъему фьючерсов на Brent выше отметки $61 за баррель, непосредственно под которой завершились торги. Сегодня, 14 августа, на утренней сессии котировки умеренно корректируются вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Поводом для возвращения оптимизма на сырьевые площадки послужили благоприятные новости с торгового фронта. Трамп решил отложить введение тарифов на часть китайских товаров до 15 декабря, что вкупе с разговорами о возобновлении переговоров через две недели повлекло массовое возвращение интереса к покупкам рисковых активов», — пояснил эксперт.

Если переговоры действительно выйдут из тупика, фундаментальная картина на рынке черного золота заметно улучшится. Пока же слишком рано делать далеко идущие выводы, особенно зная Трампа, который известен своими внезапными решениями и заявлениями. По крайней мере на данном этапе можно говорить об улучшении технической картины, если в ближайшее время Brent не растеряет набранные очки и сможет закрепиться над областью $50−60 за баррель.

«Тем временем отраслевая статистика не порадовала игроков. Отчет API отразил рост запасов сырой нефти на 3,7 млн баррелей против прогноза снижения на 2,5 млн. Прилично увеличились и запасы бензина, что несколько умерило пыл покупателей, которые взяли паузу после эмоционального всплеска покупок и перед публикацией официального отчета минэнерго США.

Если релиз укажет на увеличение запасов и добычи, в зависимости от масштабов роста Brent может уйти под отметку $60 за баррель», — предполагает Николаев.

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