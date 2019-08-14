Москва, , 07:15 — REGNUM

Торги по нефти сорта Brent 13 августа завершились ростом на 4,24%. На американской сессии цена повышалась на 5,5%, до 61,48 долларов за баррель. Ралли на нефтяном рынке вызвала новость из США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон намерен отложить до 15 декабря введение новых пошлин на некоторые китайские товары, в частности, на сотовые телефоны и компьютеры. Об этом сообщил, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Сегодня, 14 августа, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,45%, до $60,62. Цена корректируется после вчерашнего роста. Это нормально, потому что 13 августа цена повысилась 5,5%. Сейчас она торгуется выше $60, но на данный момент техническая картина не стала выглядеть бычьей. Давление на нефтяной рынок на торгах в Азии оказали слабая китайская статистика.

В июле розничные продажи и промышленное производство в Китае снизились из-за торговой войны с США. Юань подешевел к доллару до 7,03, йена подорожала.

В качестве поддержки выделяется уровень $59,75. Если он не устоит сегодня, то цена обратно вернется к уровню $57,65. Покупателям нужно удержать её, чтобы продолжить восстановление до $63,60.

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