Веллингтон, , 08:23 — REGNUM

Новозеландские власти официально одобрили выплаты заработной платы криптовалютой, разрешение вступит с 1 сентября текущего года, сообщает Financial Times.

Отмечается, что выплаты в цифровой валюте разрешены в том случае, если платежи осуществляются в регулярных фиксированных суммах.

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Кроме того, выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной валюте, выступающей в качестве законного средства платежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми призвал к легализации бизнеса по майнингу биткоинов в Иране ввиду дешевой электроэнергии в стране.

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