Тегеран, , 11:57 — REGNUM

Министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми призвал к легализации бизнеса по майнингу биткоинов в Иране ввиду дешевой электроэнергии в стране. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, киловатт энергии в Иране стоит в среднем в два раза дешевле, чем в ЕС, в связи с чем ИРИ является перспективным рынком для развития биткоин-бизнеса. Он также сообщил о том, что на сегодняшний день в Иран нелегальным путем было завезено множество техники для добычи криптовалюты, поэтому легализация майнинга обеспечит поступление значительной части средств в бюджет.

Джавад Азари Джахроми подчеркнул, что по объему майнинга у Ирана есть перспективы сравняться с Китаем, считающимся лидером в этой области.