Вашингтон, 13 августа 2019, 17:16 — REGNUM
Соединенные Штаты откладывают введение 10%-ных пошлин на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.
Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».
Новые 10%-ные пошлины, о введении которых объявил президент США Дональд Трамп, должны были коснуться $300 млрд китайского импорта в США.
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