Вашингтон, , 02:42 — REGNUM

Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

В сообщении ведомства также содержится перечень государственных учреждений США, которым запрещены закупки у китайских производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. В частности, в реестре упомянуты Пентагон, управление служб общего назначения и NASA. Для этих ведомств запрет действует также и на покупку оборудование от дочерних предприятий китайских компаний ZTE и Huawei.

В документе отмечается, что глава Федерального реестра США может все же приостановить «при определенных обстоятельствах» этот запрет в порядке исключения для ряда госучреждений, но на срок не далее 13 августа 2021 года. Для этого ему будет необходимо обосновать свое решение перед профильными комитетами Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены «вести бизнес» с китайской корпорацией Huawei.

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