Москва, 13 августа 2019, 13:43 — REGNUM
Надежды правительства Грузии по сохранению туристического потока из России на уровне начала года себя не оправдали. Для турбизнеса страны — это шок, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя размер ущерба Грузии из-за сокращения потока российских туристов.
По его мгнению, прогноз Федерации гостиниц и ресторанов Грузии вряд ли себя оправдает — убытки к концу года в размере $706 млн, однако потери в $350 млн вполне возможны. Для государства, где общие доходы бюджета составляют примерно $4,7 млрд, данные цифры крайне велики.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что грузинский туристический сектор недополучил до $60 млн из-за уменьшения числа российских туристов.
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