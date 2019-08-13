Москва, , 13:43 — REGNUM

Надежды правительства Грузии по сохранению туристического потока из России на уровне начала года себя не оправдали. Для турбизнеса страны — это шок, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя размер ущерба Грузии из-за сокращения потока российских туристов.

«В июле, по сравнению с июнем число российских туристов, прибывших воздушным путем уменьшилось на 49%, а сухопутным путем увеличилось всего на 8%, так что компенсировать запрет на прямое авиасообщение стране не удалось. Учитывая, что никаких намеков на возможное снятие данного запрета со стороны Москвы нет, можно ожидать ухудшения ситуации», — предполагает эксперт.

По его мгнению, прогноз Федерации гостиниц и ресторанов Грузии вряд ли себя оправдает — убытки к концу года в размере $706 млн, однако потери в $350 млн вполне возможны. Для государства, где общие доходы бюджета составляют примерно $4,7 млрд, данные цифры крайне велики.

«Разумеется, в первую очередь страдают гиды и граждане Грузии, сдающие квартиры в аренду туристам. Туристы из России, как правило, предпочитали гостиницы именно такому жилью.

Граждане РФ в большинстве своем особых изменений не заметили. После небольшого шока вследствие отмены рейсов и туристических путевок ситуация стабилизировалась», — высказал свое мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что грузинский туристический сектор недополучил до $60 млн из-за уменьшения числа российских туристов.

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