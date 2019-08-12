Тбилиси, , 15:10 — REGNUM

Грузинский туристический сектор недополучил до $60 млн из-за уменьшения числа российских туристов. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщает пресс-служба правительства страны.

«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов», — отметил Бахтадзе.

Вместе с тем глава правительства отметил положительный тренд в регионе Аджария. Число приехавших туда туристов увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

Бахтадзе заверил, что принимаемые правительством меры, включая поддержку бизнеса, позволят вернуть в туристическую отрасль прежнюю динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на фоне Россия отменила авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» в конце июля сообщила об убытках в размере $25 млн.

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