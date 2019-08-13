Якутск, , 09:24 — REGNUM

Власти Якутии готовятся к Восточному экономическому форуму во Владивостоке и уже рассмотрели проект павильона республики — визитную карточку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Павильон «Сделано в Якутии. Made in Yakutia» состоит из 3 секторов. В первом будет модель грузопассажирского поезда, продукции местных двух ТОР «Кангалассы» и «Южная Якутия».

Во втором секторе представят три основных инвестпроекта: строительство моста через реку Лена, модернизация речного флота для внутреннего сообщения и создание круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда». Здесь же покажут туристские продукты с самобытностью Якутии и экспортную продукцию.

Третий сектор #Якутия2035 будет посвящен IT-технологиям и инновациям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к юбилейному ВЭФ-2019 в конце июля в Якутии состоялась выездная сессия Восточного экономического форума на тему «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России».

В форуме планируется участие представителей 60 стран.