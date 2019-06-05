Дорогое удовольствие: за участие в ВЭФ-V придётся всерьёз раскошелиться

Владивосток, , 06:57 — REGNUM За участие в юбилейном, пятом по счету, Восточном экономическом форуме желающим принять в нём участие придется всерьёз раскошелиться. Стандартный пакет участника предлагается организаторами за 161 тыс. рублей, пакет «Премиум» — за 2014 тыс. Что получит покупатель — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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На Восточный экономический форум, как известно, просто так не попадешь. Желающий в нём поучаствовать должен купить предлагаемые организаторами «пакеты участников». Пакеты делятся на два вида: «Стандарт» и «Премиум».

Пакет «Стандарт», стоимостью в 161 тыс. рублей, предполагает получение следующих благ: участие во всех мероприятиях деловой программы, кроме пленарного заседания и мероприятий по спецприглашению.

Как сообщают организаторы ВЭФ, доступ в зону проведения пленарного заседания ограничен как во время его проведения, так и во время его подготовки. Пакет «Стандарт» предполагает участие в отдельных мероприятиях культурной и спортивной программы ВЭФ. В стоимость входит также пакет раздаточных материалов, отдельный, обусловленный пакетом «Стандарт».

Для тех, кто решит потратить 214 тыс. рублей и приобрести пакет «Премиум», предусмотрено участие во всех мероприятиях форума, за исключением мероприятий по спецприглашению. Также «премиальные» участники смогут посетить пленарное заседание ВЭФ. Им доступны все, без исключения, мероприятия культурной и спортивной программы форума и комплект раздаточных материалов «Премиум».

Организаторы на сайте ВЭФ предупреждают: с 11 июня 2019 года расценки на пакеты участников форума повысятся. Так что, стоит поторопиться.

Но и с пакетами не все просто. Как сообщается, «для организации более высокого уровня представительства делегаций», на приобретение пакетов введены ограничения. Например, если делегацию представляет её руководитель (президент, гендиректор, и так далее), компания может быть представлена тремя участниками с пакетами «Премиум» и тремя — с пакетами «Стандарт». А если же бизнес-делегацию возглавляет не первое лицо компании, то и соотношение меняется: два пакета «Премиум» и два «Стандарт».

Для проживания участникам ВЭФ-2019 предлагается, помимо гостиниц, роскошный лайнер «Costa Venezia», номерной фонд которого разместился на 14 палубах и соответствует уровню пятизвездочного отеля. На лайнере есть все, для того, чтобы солидные люди чувствовали себя в полном комфорте: переговорные зоны, рестораны и кафе с самыми изысканными блюдами и шеф-поварами — обладателями мишленовских звезд, шоу-площадки, шоппинг-зоны и многое другое.

Размещение в одноместном сьюте обойдется, в среднем, в 61,5 тыс. рублей в сутки, джуниор-сьют предлагают по цене 45−48 тыс. рублей, внешняя каюта Stelle с террасой стоит 40−43 тыс. рублей в сутки. За внешнюю каюту «Премиум» с балконом придётся заплатить 35−38 тыс. рублей в сутки. Есть и более бюджетные предложения. Так, за внутреннюю каюту Single площадью в 14 кв.м. нужно отдать всего 15 тыс. рублей. Во внутренних каютах окна если и есть, то выходят они во внутренние помещения лайнера, а не на море или город.

Есть гостиницы на острове Русский, три звезды, цены — от 12 до 16 тыс. рублей. Гостей также готовы принять отели Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году участие в Восточном экономическом форуме приняли более 6 тыс. человек. Согласно отчету полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, на ВЭФ — 2018 было заключено соглашений на 2,9 трлн рублей.

На ВЭФ 2018 года президент России Владимир Путин согласовал изменения в структуру следующего форума.

По словам Трутнева, форум необходимо «сшить по вертикали», поскольку на предыдущих ВЭФ люди собирались, принимали решения, но не понятно было — что дальше.