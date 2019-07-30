Якутск, , 07:37 — REGNUM

В Якутске 29 июля открылась выездная сессия Восточного экономического форума на тему «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Работа сессии продлится два дня.

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В Якутске собрались топ-менеджеры более 20 компаний, руководители министерств и ведомств РФ, представители регионов, госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, в том числе из стран АТР. Они обсуждают вопросы кредитования регионов, получения займа международных банков, обмениваются опытом реализации инвестиционных проектов.

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Представители регионов обсуждают возможности инвестпроектов, кредитования, делятся опытом в уже заработавших программах.

«Якутия — во многом пилотный регион, мы раньше всех начали сотрудничество с международными финансовыми институтами и имеем значительный опыт реализации различных проектов», — отметил председатель правительства республики Владимир Солодов.

Он выделил инвестпроекты в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельхозпродукции, социальной сферы.

Глава республики Айсен Николаев провел несколько встреч и переговоров, в частности с руководителем блока 1 Евразийского банка развития Всеволодом Смаковым.

Николаев поблагодарил за финансовую помощь в строительстве нового водозабора в Якутске, рассказал о проекте по созданию современного речного флота для внутренних водных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 4−6 сентября. В связи с юбилейной датой участники подведут итоги экономического и социального развития Дальнего Востока за пять лет.