Владивосток, , 09:19 — REGNUM

На территории кампуса ДВФУ идёт работа по обустройству «Улицы Дальнего Востока», где в специально оборудованных павильонах будут представлены все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Готовность павильонов оценивается от 60 до 90%. Во всех павильонах территории ДФО будут представлять свой экономический потенциал, раскрывать свою привлекательность для потенциальных инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятый Восточный экономической форум соберёт своих гостей в сентябре 2019 года на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что на форуме могут быть заключены инвестиционные сделки, эксперты, опираясь на опыт прошлых лет, выражают сомнения в эффективности этого мероприятия.