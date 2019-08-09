Владивосток, , 10:03 — REGNUM

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представит программу развития ДФО до 2035 года на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках выставки ВЭФ будет сформирована единая экспозиция Минвостокразвития и всех институтов развития ДФО.

«На форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025 — 2035 годы. Для посетителей на единой площадке будут представлены более десяти сервисов для инвесторов, зона презентации отраслей экономики регионов ДФО с оценкой их инвестиционного потенциала», — сказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.

На ВЭФ представят и новые инициативы для Дальнего Востока — 2%-ю ипотеку, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризацию сельскохозяйственных земель в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация в очередной раз сорвала планы по модернизации аэропортов в ДФО, а ранее она сорвала их в 2017 году. По данным Счётной палаты РФ, АО «Русгидро» хронически срывает сроки ввода в эксплуатацию объектов большой энергетики на Дальнем Востоке. В регионах ДФО сорваны планы по вводу нового жилья, не остановлен, а лишь усиливается отток населения, по данным Дмитрия Медведева, в регионах ДФО не выполняются мероприятия в рамках нацпроекта «Здравоохранение».