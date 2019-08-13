Тверь, , 08:54 — REGNUM

Предприятия холдинга «Агропромкомплектация» приступили к расширению посевных площадей в Тверской и Курской областях за счёт залежных и целинных земель, которые не обрабатывались четверть века. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

«Мы проводим комплекс работ на землях, которые не обрабатывались по 20 — 25 лет. Под озимый сев готовим территорию площадью 200 га. Сейчас ведутся работы по боронованию и лущению новых земель», — сообщил и.о. главного агронома компании «Ручьевское» Владимир Ляпкало.

Одновременно растениеводы предприятия продолжают второй укос трав, заготовку соломы для крупного рогатого скота, обмолот озимой пшеницы.

В свою очередь «АПК-Черноземье» также расширяет посевные площади под сев многолетних трав, ведёт разработку и ввод в оборот залежных земель в плановом порядке.

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