Москва, 30 июля 2019, 07:42 — REGNUM

Объём выручки, полученной ГК «Агропромкомплектация» по итогам работы в первом квартале 2019 года, увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что рост показателя обусловлен увеличением производственных показателей по ключевым направлениям работы холдинга: объём реализации свиноводческих хозяйств увеличился на 9% (до 779 тыс. голов товарной свиньи), молочных комплексов — на 9% (29 млн литров молока), комбикормовых заводов — на 42% (произведено 276 тыс. тонн комбикормов). Также возросли объёмы производства мясоперерабатывающими и молокоперерабатывающими предприятиями, увеличилась выручка торгового дома холдинга.

«Мы продолжаем реализацию стратегии динамичного развития Группы, и 2019 год является для нас очень плодотворным. В Тверской области начали работу два свинокомплекса, распределительный центр и новый элеватор, который уже начал прием урожая 2019 года. В курском регионе продолжается комплектование поголовьем молочного комплекса КРС «Троицкий» и двух свиноводческих комплексов. Мы приступили к активному развитию Группы в Рязанской области, где приобрели землю для нужд наших растениеводческих предприятий».
Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков

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