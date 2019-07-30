Москва, 30 июля 2019, 07:42 — REGNUM
Объём выручки, полученной ГК «Агропромкомплектация» по итогам работы в первом квартале 2019 года, увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что рост показателя обусловлен увеличением производственных показателей по ключевым направлениям работы холдинга: объём реализации свиноводческих хозяйств увеличился на 9% (до 779 тыс. голов товарной свиньи), молочных комплексов — на 9% (29 млн литров молока), комбикормовых заводов — на 42% (произведено 276 тыс. тонн комбикормов). Также возросли объёмы производства мясоперерабатывающими и молокоперерабатывающими предприятиями, увеличилась выручка торгового дома холдинга.
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