Хабаровск, , 05:11 — REGNUM

Хабаровский край, на протяжении мая и июня 2019 года стабильно снижавший госдолг, к 1 июля снижения не показал. Задолженность региона сохранилась на уровне прошлого месяца. Тогда как муниципальные образования вынуждены брать кредиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Госдолг Камчатки остаётся стабильным: не растёт, но и не снижается

Задолженность Хабаровского края, по данным Минфина РФ, на 1 июля 2019 года осталась на уровне предыдущего месяца — 52,1 млрд рублей. Львиную долю в объёме госдолга по-прежнему составляют дорогие коммерческие кредиты — таких почти на 34 млрд рублей. В структуре госдолга 4,1 млрд приходится на государственные ценные бумаги, почти 14 млрд — на бюджетные кредиты.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2019 года составил почти 4 млрд рублей — здесь отмечен рост, по состоянию на 1 июня 2019 года он составлял 3,3 млрд рублей. Кредитный портфель муниципальные образование нарастили за счёт привлечения долговых обязательств, привлеченных из вышестоящего бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Камчатки с июня по июль 2019 года не претерпел никаких изменений и остался на уровне 4,1 млрд рублей.