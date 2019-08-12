Москва, , 15:07 — REGNUM

Временная администрация по итогам инвентаризации выявила недостачу страховых полисов ОСАГО у страховой организации Акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (НАСКО). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

Общее число утраченных документов ОСАГО составило 48 316 штук. Регулятор уточняет, что договоры ОСАГО, заключённые после отзыва лицензии страховой компании являются недействительными.

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших страховых компаний России, которая по итогам 2018 года по объёму выданных премий занимала 24-е место, была лишена лицензии с 15 мая 2019 года. Регулятор на полгода назначил для общества временную администрацию, но почти сразу у той начались проблемы с доступом к информации.

На момент отзыва лицензии НАСКО имело свыше 100 филиалов и входило в число лидеров по ОСАГО. Общие обязательства АО по автострахованию оценили в 7 млрд рублей.