Москва, , 09:22 — REGNUM

Прокладка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Швеции завершится уже в ближайшие несколько месяцев. Как уточнили представители оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, первая из двух ниток газопровода уже готова, а финальные работы по монтажу второй начнутся 1 сентября.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

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Протяжённость шведского участка составит 510 км, его прокладка будет завершена в октябре 2019 года. В настоящее время «Северный поток — 2» готов на 70%. После этого газопровод должен пройти по территории Дании, однако Копенгаген до сих пор не подтвердил своё участие в российском проекте. Из-за этого ранее изначально запланированные сроки окончания строительства газопровода сместились на несколько месяцев, а оператор предупредил партнёров о многомиллионных убытках вследствие задержки.

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При этом эксперты с уверенностью заявляют, что газопровод всё-таки будет построен. Антироссийские санкции США этому не помешают.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. в настоящее время уже уложено свыше 1,7 тыс. километров труб.

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