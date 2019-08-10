Вашингтон, , 08:13 — REGNUM

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна.

Он напоминает, что сенат Конгресса США ещё даже не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2» и компаний-участниц этого проекта, а трубопроводу уже почти готов и будет достроен, скорее всего, уже в этом году.

Стерн отметил, что Рональд Рейган также пытался ограничить поставки советского газа в Европу, но все его попытки успехом не увенчались.

«Тогда они получили сопротивление и оказались неэффективными, и, я думаю, сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение», — пояснил Стерн.

Однако он считает, что США еще могут нанести удар по тем, кто создает «Северный поток — 2». Для этого нужно ввести санкции, которые бы имели обратную силу, чего Вашингтон обычно не делает.