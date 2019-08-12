Москва, , 07:17 — REGNUM

Торги по нефти 9 августа закрылись в плюсе. Баррель Brent подорожал на 0,94%, до $58,26. Цена на нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК примет решения по недавнему падению цен из-за торговой войны между США и Китаем. Саудовская Аравия уже заявила, что сократит экспорт, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Международное энергетическое агентство (IEA) 9 августа снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 100 тыс. баррелей в день до 1,1 млн баррелей, и прогноз на 2020 г. — на 50 тыс. баррелей в день до 1,3 млн баррелей.

Компания Baker Hughes сообщила, что число буровых на нефть в США на неделе снизилось на шесть единиц до 764 штук, чем также поддержала бычий настрой на нефтяном рынке.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется по $58,41 (+0,27%). Учитывая, что сегодня экономический календарь пустой, то коррекция по нефти может продолжиться в район $59,50. Покупателям нужно следить за уровнем $57,70. Если он не устоят, то до 14 августа произойдёт обновление минимума.

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