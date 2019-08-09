Лондон, , 23:44 — REGNUM

Нефть выросла в цене в ходе пятничных торгов, однако не смогла преодолеть последствия обрушения начала недели, 9 августа передает агентство Reuters.

К концу сессии нефть марки Brent подорожала на $1,15 (2,00%), до $58,53 за баррель. За неделю «мировой эталон» потерял в цене примерно на 5%.

Нефть марки WTI завершила торги в плюсе на $1,96 (3,7%), на уровне $54,50 за баррель. Снижение марки за неделю торгов составило около 2%.

На стоимость нефти оказала сильное влияние торговая война между Китаем и США, из-за которой МЭА и другие международные организации пересмотрели прогноз роста спроса на нефть в 2019 и 2020 годах.

Поддержку нефтяным ценам в конце недели оказало укрепление юаня, положившее конец спекуляциям о начале китайско-американской «валютной войны», а также заявления ОПЕК о возможности нового сокращения добычи.

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