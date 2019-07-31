Магадан, Магаданская область, 31 июля 2019, 10:57 — REGNUM
Мэр Магадана Юрий Гришан на встрече с журналистами в очередной раз заявил, что вопрос с недостатком средств на зарплату учителям с чиновниками местного правительства так и не решён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Юрий Гришан сказал, что до сих пор ситуация с выплатами осенью учителям не урегулирована.
«Мы находимся в постоянном диалоге с министерством образования Магаданской области, но пока результатов нет», — пояснил Гришан.
Как сообщало ИА REGNUM, школам Магадана необходимо 440 млн рублей, а на всю область — около 600 млн, заявил 16 июля магаданский мэр. Тогда министр образования Колымы Анжела Шурхно заверила, что вопрос решится.