Париж, , 13:16 — REGNUM

Во Франции снова вспомнили о долгах России царских времён. Речь идёт о выплатах французским гражданам, которые являются держателями государственных облигаций Российской империи. С требование окончательно решить этот вопрос к правительству Пятой республики обратился депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.

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В запросе парламентария, который цитирует RT, отмечено, что ещё в 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам. Тогда государства условились, что Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Между тем, Веркамер в своём запросе утверждает, что спустя сто с лишним лет внуки и правнуки держателей гособлигаций до сих пор остаются «потерпевшими», так как выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг. В этой связи парламентарий отметил, что потомки инвесторов хотят получить разъяснения о мерах, которое французское правительство готово принять, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Как сообщало ИА REGNUM, в яванке 2018 года стало известно, что в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о погашении долгов по ценным бумагам, выпущенным царским правительством России до 1918 года, обратились около 400 тысяч жителей Франции. Отмечается, что за 30 лет с момента запуска российских железных дорог, когда были впервые выпущены долговые ценные бумаги России, французы инвестировали 15 млрд золотых франков, что в настоящее время эквивалентно €53 млрд.

Как заявил президент Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрик Санитас, долги по государственным облигациям не имеют срока давности, поэтому Россия, которая далека от состояния банкротства, могла бы и выплатить причитающиеся деньги.