Москва, , 12:45 — REGNUM

В России с начала мусорной реформы так и не появилось четких правил для вывозящих и перерабатывающих отходы компаний-операторов, сообщают 9 августа «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

По словам исполнительного директора ассоциации Светланы Бик, анализ НАКДИ показал, что индикатор устойчивости операторов отходов сейчас находится «за границей устойчивости». Среди проблем, с которыми сталкиваются операторы, — низкая собираемость платежей в регионах, изменение тарифов, нормативов отходов, пересмотр схемы работы операторов.

Кроме того, у операторов есть трудности с закупками необходимого оборудования. В связи с этим многие операторы оказались на грани банкротства, с несколькими уже расторгаются контракты. В ассоциации отметили, что ситуация свидетельствует о предельной неустойчивости системы, а в ближайшее время состав крупных участников рынка может существенно измениться.

Читайте также: Россия стоит в начале пути создания сферы эффективной переработки мусора

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. С начала года к реформе присоединились 69 из 85 регионов РФ, остальные должны сделать это до начала 2020 года. Москва и Санкт-Петербург хотят отложить реформу до 2022 года.

Отметим, что во время «прямой линии» 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в России и мире. Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся.

Читайте также: Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы