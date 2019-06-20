Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы

Москва, , 14:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал лично контролировать реализацию мусорной реформы. Об этом глава государства заявил 20 июня в ходе «прямой линии».

Во время «прямой линии» российскому лидеру продемонстрировали присланные фотографии из ряда регионов России, на которых были запечатлены навалы мусора.

«Надо внимательно посмотреть на эти картинки, откуда они взялись, — сказал глава государства. — Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать».

Путин выразил надежду, что порядок в «мусорной сфере» удастся навести в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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