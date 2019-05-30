В Крыму поддержали ограничения госзакупок импортных вин — с оговорками

Симферополь, , 12:24 — REGNUM Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма поддерживает постановление правительства РФ об ограничении госзакупок импортных вин, но считает, что документ необходимо дополнить несколькими позициями. Об этом 30 мая написала на своей странице в Facebook председатель совета ассоциации и гендиректор «Массандры» Янина Павленко.

«Если раньше в посольствах, на приёмах и в различных государственных институтах подавались иностранные вина, то благодаря принятому постановлению они будут заменены на российские. Это значит: первое — правительство действительно намерено развивать отрасль, второе — Россия заявляет о том, что наши вина достойного качества и не уступают импортным образцам», — полагает Павленко.

Однако, отмечает она, постановление правительства распространяет запрет на вина игристые, вина ликёрные и вина фруктовые.

«То ли по упущению, то ли по досадному недоразумению отсутствуют ограничительные меры к «винам ЗГУ» (защищённое географическое указание) и «винам ЗНМП» (защищенное наименование места происхождения). Сегодня, когда в России набирает обороты производство именно этих вин — то есть приготовленных в нашей стране из собственного винограда, выращенного в конкретной местности, именно они прежде всего нуждаются в имиджевой поддержке. Это вина, которые подчеркивают индивидуальность того или иного региона», — подчеркнула Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая правительство РФ опубликовало постановление, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, госзакупки которых ограничены. Согласно документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд.

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