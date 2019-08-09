Хабаровск, , 04:13 — REGNUM

В очередной раз сорваны сроки начала модернизации аэропортов Дальнего Востока. По сообщению Росавиации, выполнение в срок магистрального плана 2019 года невозможно, поскольку средства поступили слишком поздно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Неосвоенными останутся 7 млрд рублей, предназначенные на модернизацию воздушных гаваней ДФО в 2019 году. Например, реконструкция двух аэропортов на Камчатке будет отодвинута на 2020 год. Под вопросом завершение реконструкции аэропорта в Хабаровске. Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что в климатических условиях Дальнего Востока строительный сезон 2019 года фактически утрачен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Росавиация уже сорвала жизненно важный для Дальнего Востока проект реконструкции аэропортов стоимостью в 106,1 млрд рублей. Большая часть этих средств, 64,9 млрд рублей, были списаны Минтрансом и Росавиацией из-за проволочек с проектной документацией, допущенных чиновниками Росавиации. Провинившихся чиновников уволили, но аэропорты Дальнего Востока так и остались без финансирования. Минтранс тогда включил в программу 9 проектов на общую сумму 7,7 млрд рублей, но не обеспечил финансированием 29 объектов на сумму 54,4 млрд рублей.