Сроки ввода «Северного потока – 2» могут быть перенесены из-за Дании

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Задержка в получении разрешения от Дании по строительству газопровода «Северный поток — 2» может привести к отсрочке ввода проекта, сообщил 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

По его словам, есть очевидный риск, что компания не получит разрешение от Дании вовремя.

«Из-за этого срок ввода в эксплуатацию может быть перенесен», — заявил Коркоран, отвечая на вопрос журналистов о риске сдвига сдачи проекта на 2020 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дания просит Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прокладки «Северного потока — 2» — в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. В связи с этим сроки ввода в эксплуатацию проекта могут быть перенесены.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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