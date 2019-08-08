Минск, , 15:33 — REGNUM

По итогам размещения на российском финансовом рынке двух выпусков белорусских гособлигаций привлечено 10 млрд рублей на три года. Минфин Белоруссии уже зачислил деньги на свои счета.

Резиденты РФ приобрели 93% приобретённых ценных бумаг, остальное выкупил нерезиденты — компании из США. Они рассчитывают на доходность чуть менее 9% годовых.

В организации размещения белорусских долговых обязательств приняли участие ЕАБР, «Газпромбанк», «Открытие» и «Совкомбанк». Всего правительство Белоруссии намеревается привлечь 30 млрд российских рублей посредством пяти эмиссий.

Предыдущее размещение белорусских облигаций на российском рынке состоялось в 2010 году — тогда Минфин Белоруссии смог привлечь 7 из запланированных 15 млрд рублей по ставке купона 8,7% годовых.

Напомним, в начале года Александр Лукашенко в очередной раз публично озвучил претензии к стоимости российских кредитов. В марте посол России — спецпредставитель президента РФ в Белоруссии Михаил Бабич дал обстоятельный ответ, отметив: «Если российские кредиты так дороги, а кругом полно дешевых китайских и прочих, тогда непонятно зачем запрашивать? Но раз запрос есть, значит все-таки российские кредиты более выгодны и доступны, чем все, что есть на финансовых рынках мира».

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