Нижний Новгород, , 08:28 — REGNUM

За 2018 год численность туристов, обслуженных туристическими фирмами Нижегородской области, составила 184 167 человек, из которых 183 808 — граждане России. Нижегородстат обнародовал итоги работы данного сегмента за прошлый год, передаёт корресподент ИА REGNUM.

Кремль. Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Также среди обслуженных нижегородскими турфирмами были 359 иностранцв, что составляет несущественную долю — 0,19%. Всего по странам мира был обслужен 79 161 турист, из них 78 802 — граждане России.

В основном турфирмы региона за пределами России оказывали услуги вне стран СНГ — 78 603 путешественника. Среди стран, выбранных туристами, лидировали Турция, которую посетили 37 158 человек, Греция — 4869 человек, Таиланд — 4334, Тунис — 4073, Кипр — 4042, Испания — 3363. Наименьший интерес вызвали Гондурас и Монако, куда были отправлены по одному туристу за весь год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за семь лет — с 2010 по 2017 год — наблюдался рост числа путешественников сразу на 71%. Также отмечался прирост средств размещения различного формата — от отелей до кемпингов. Всего к концу 2017 года их стало 25,3 тыс., что в два раза больше, чем в 2010 году.

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