Москва, , 07:14 — REGNUM

Торги по нефти 7 августа завершились в минусе на 2,28%. На американской сессии цена на нефть марки Brent опускалась на 5%, до $55,87. Резкое снижение котировок было вызвано отчетом министерства энергетики США (EIA), указавшего на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Согласно данным агентства EIA, запасы нефти за последнюю неделю выросли на 2,39 млн баррелей (прогноз был на сокращение на 3,0—3,8 млн баррелей), запасы бензина — на 4,4 млн баррелей (прогноз был — 1,25 млн баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз был +450 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей.

К закрытию дня покупатели вернули 50% потерь. Цена восстановилась с $55,83 до $57,52 за баррель. Сегодня, 8 августа, восходящая коррекция усилилась. На торгах в Азии цена выросла на 0,64%, до $57,71.

Ситуация сейчас выглядит следующим образом. Опасения инвесторов относительно сложной ситуации в торговых отношениях между США и Китаем продолжают оказывать давление на все рынки.

Чтобы покупателям переломить ситуацию в свою пользу, им нужно закрыть день выше $59,25. И желательно это сделать сегодня, иначе продавцы погонят цену ниже, к $53,15.

Читайте также: Нефть ведёт себя «как собака Павлова»