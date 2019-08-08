Москва, 8 августа 2019, 07:14 — REGNUM
Торги по нефти 7 августа завершились в минусе на 2,28%. На американской сессии цена на нефть марки Brent опускалась на 5%, до $55,87. Резкое снижение котировок было вызвано отчетом министерства энергетики США (EIA), указавшего на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Согласно данным агентства EIA, запасы нефти за последнюю неделю выросли на 2,39 млн баррелей (прогноз был на сокращение на 3,0—3,8 млн баррелей), запасы бензина — на 4,4 млн баррелей (прогноз был — 1,25 млн баррелей).
Запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз был +450 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей.
К закрытию дня покупатели вернули 50% потерь. Цена восстановилась с $55,83 до $57,52 за баррель. Сегодня, 8 августа, восходящая коррекция усилилась. На торгах в Азии цена выросла на 0,64%, до $57,71.
Ситуация сейчас выглядит следующим образом. Опасения инвесторов относительно сложной ситуации в торговых отношениях между США и Китаем продолжают оказывать давление на все рынки.
Чтобы покупателям переломить ситуацию в свою пользу, им нужно закрыть день выше $59,25. И желательно это сделать сегодня, иначе продавцы погонят цену ниже, к $53,15.
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