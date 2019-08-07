Москва, , 16:01 — REGNUM

Нефтяной рынок давно перестал серьезно реагировать на физические факты, которые должны диктовать цену на энергоносители. В настоящий момент нефть, как собака Павлова, чутко следит, как за звоночком, за каждым движением господина Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таким образом, пренебрегая серьезными факторами, всё сильнее и влиятельнее становится политическая «торговая война» между Китаем и США, подстрекаемая американским президентом.

С самого начала недели нефтетрейдеры приняли выжидательную позицию после заявлений Дональда Трампа о возможном ужесточении условий конфронтации между Соединенными Штатами и Поднебесной», — пояснила эксперт.

Нефть после этого чуть снизилась на страхах инвесторов за свои активы, однако, достигнув серьезных психологических уровней, наступило небольшое затишье, своеобразная стагнация в районе $58,60−59,10 по нефти марки Brent и $53,20−53,75 за бочку нефти марки WTI», — пояснила эксперт.

«В ближайшей перспективе для сильного увеличения волатильности провокационных факторов нет, нефтяной рынок может показать небольшую коррекцию от этих уровней в сторону роста по нефти Brent — максимум до $60 за баррель, и американская нефть WTI может подкорректироваться до уровня $54 за бочку.

В случае появления сильных политических факторов вполне логичным будет уход нефтяных котировок дальше вниз после пробития уровней вышеназванного коридора стагнации», — считает Ланис.

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