Турин, Италия, , 14:28 — REGNUM

Сенат Италии в среду, 7 августа, большинством голосов отклонил предложение об отмене реализации проекта строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом, передает Rainews.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом проект будет реализован. Отменить его реализацию предлагала одна из двух правящих партий — «Движение 5 звезд». Однако вторая партия коалиции, «Лига», как и большая часть итальянской оппозиции, выступили в поддержку проекта.

Тот факт, что две партии коалиции проголосовали друг против друга по данному вопросу, может стать одной из причин ее распада, допускают наблюдатели.

Споры о реализации этого проекта продолжаются больше года. Против него выступало «Движение 5 звезд», где дали такое обещание избирателям в ходе предвыборной кампании в 2018 году. Однако во второй партии коалиции, «Лиге», выступают за, и той же позиции, по данным социологов, придерживается и большинство граждан страны.

Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.

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