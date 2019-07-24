Турин, Италия, , 13:57 — REGNUM

Активисты организаций, выступающих против строительства участка скоростной железной дороги Турин — Лион, в ближайшие выходные проведут акции протеста, передает информагентство ANSA в среду, 24 июля.

Активисты выразили свое недовольство сделанным накануне заявлением премьер-министра Джузеппе Конте, который отметил, что участок дороги будет построен.

Действующее правительство свои решением «сбросило маски» и показало, что ничем не отличается от своих предшественников, считают организаторы акции, в которой, по их словам, примут участие многие тысячи граждан.

Споры о реализации этого проекта продолжаются уже больше года. Против него выступало «Движение 5 звезд», одна из двух правящих партий Италии, в «Движении» дали такое обещание избирателям в ходе предвыборной кампании в 2018 году. Однако во второй партии коалиции, «Лиге», выступают за, той же позиции, по данным социологов, придерживается и большинство граждан страны.

Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.

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