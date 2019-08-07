Душанбе, , 11:48 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года в Таджикистане собрали 116,5 тыс. тонн фруктов, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 7 августа сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства.

В министерстве уточнили, что за отчетный период собрано 3,3 тыс. тонн винограда. Производство овощей составило 655,8 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в январе-июле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 26 июля 2019 года в Таджикистане произвели 636 тыс. тонн зерновых, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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