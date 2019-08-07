Душанбе, , 09:27 — REGNUM

С 1 января по 26 июля 2019 года в Таджикистане произвели 636 тыс. тонн зерновых, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 7 августа сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В министерстве уточнили, что в 2019 году площадь сева зерновых в республике составила 291,5 тыс. га. Данные по сбору пшеницы в министерстве не сообщили.

В антимонопольной службе Таджикистана уточнили, что по итогам первых шести месяцев 2019 года в республику импортировано 547,1 тыс. тонн пшеницы, что на 7% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года Таджикистан импортировал 22 тыс. тонн муки, что на 89,6% больше, чем в январе-мае 2018 года.

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