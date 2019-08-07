Москва, , 10:33 — REGNUM

Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%). Число граждан с открытыми кредитами за два года снизилось на 6% (в 2017 году — 57%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще долги по кредитам имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%) и жители сёл (56%).

Реже незакрытые кредиты наблюдаются у молодёжи от 18 до 24 лет (37%), людей старше 60 лет (31%) и у граждан, проживающих в Москве или Санкт-Петербурге (40%).

Опрос проведен 25 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам страны младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Подробности: Поставить молодёжь в «стоп-лист» по кредитам невозможно