Москва, , 10:20 — REGNUM

Ипотека — это возможность жить на своих метрах уже здесь и сейчас. Отдельное жильё для любой семьи имеет существенное значение. Складывается свой микроклимат, расширяется зона ответственности. Совместные действия семейной пары от планирования ипотеки до обсуждения расстановки мебели, очень скрепляют семью, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Общность интересов объединяет людей на долгие годы. Ведь, средняя срочность ипотечного кредита составляет приблизительно 17 лет. Если учесть, что некоторые банки предоставляют ипотеку с 18 летнего возраста, то на момент полного погашения заёмщику будет около 36 лет. Возраст, достаточно уже взвешенный и стабильный, а налаженный быт только добавляет спокойствия», — считает эксперт.

Рассматривая ипотечное кредитование в данном ключе, то, конечно, можно говорить о том, что ипотека скрепляет брак, делает его более активным и живым, общие победы и переживания заставляют людей идти по жизни в одном направлении.

Но, по её словам, прежде чем приобрести жильё в кредит, необходимо знать, что закредитованность российского населения достигла огромных размеров и составляет 14,9 трлн рублей. Поэтому перед взятием долговых обязательств необходимо задать самому себе три важных вопроса:

⁃ предусмотрена ли страховка на случай потери работы;

⁃ получится ли нести финансовое бремя при рождении ребёнка/ детей;

⁃ превышают ли расходы по кредиту 30% барьер от общей суммы семейного бюджета.

Повышая финансовую грамотность и распределяя свой доход правильно, шанс оказаться в долговой яме из которой тяжело выбираться, значительно уменьшается.

«Государство, со своей стороны, пытается понизить коэффициент доступности жилья и привести показатель к международным нормам. Также недавно принят закон, позволяющий получить беспроцентную отсрочку по платежам на срок до шести месяцев.

Меры, к стимулированию роста ипотечного кредитования, принимаются. Но стоит вспомнить и перефразировать пословицу — «на государство надейся, а сам не плошай», — высказала свою точку зрения Мороз.

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