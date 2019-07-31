Москва, , 07:14 — REGNUM

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся с ложной жизненной ситуации.

Закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Такие каникулы можно оформить один раз сроком на шесть месяцев, в течение которых можно либо снизить размер платежей, либо их не платить вовсе.

Читайте также: «Ипотечные каникулы» и выплаты многодетным избавили от НДФЛ

Вместе с тем для их получения гражданам необходимо одновременное соблюдение трех условий: речь идет о кредите на единственное жилье, ранее положения договора по требованию заемщика не изменялись, а сам заемщик попал в трудную жизненную ситуацию.

Так, отсрочку по платежам по ипотеке могут получить в том числе граждане, потерявшие работу, инвалиды I или II группы, а также временно нетрудоспособные (более двух месяцев) граждане.

Читайте подробнее: Каникулы не для всех: Госдума уточняет правила отсрочек по ипотеке