Москва, , 07:09 — REGNUM

Обострение торговой войны США и Китая является ключевой темой на финансовых рынках. Несмотря снижение нефтяных котировок 6 августа на 2,25%, рубль по итогам дня укрепился к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли, деньги, рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подорожал на фоне ослабления защитных активов. Трейдеры вернулись к рисковым активам после укрепления юаня к доллару на заявлениях ЦБ Китая, что он не позволит юаню дальше падать.

Торги по рублевым парам 6 августа завершились в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 65,27 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 73,11 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 79,39 руб.

Сильную поддержку рубль получил от внутреннего долгового рынка. Индекс российских облигаций RGBI вырос на 0,22%, до 143,15. Он позволил рублю пережить двухпроцентное падение цен на нефть. Облигации покупают, а значит тема санкций против России сошла на нет.

Сегодня, 7 августа, нефть торгуется в небольшом плюсе. Есть риски, что торги откроются ростом по рублевым парам, так как на торгах в Азии ослабляется юань и дорожают золото с йеной. Инвесторы и трейдеры опять уходят в защитные активы.

Штаты обвинили Пекин в манипулировании своей валютой. Китай опроверг заявления США заявив, что юань ослабился под воздействием рыночных условий. Если ослабление юаня усилится, то пара доллар/рубль возобновит восходящее движение.

Сильный рост по паре не ожидается, поскольку ежедневный рост индекса RGBI сдерживает рубль от ослабления. Коррекция цены на нефть также может подержать его на дневной сессии.

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