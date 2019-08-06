Москва, , 15:56 — REGNUM

Рубль 6 августа укрепляется. Это обусловлено попытками восстановления ЕМ-активов после распродаж на волне бегства от риска из-за расширения торговых войн между США и КНР. Также на этом фоне стабилизировалась нефть, что оказывает дополнительную поддержку рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Тем не менее фундаментально ситуация не изменилась. Риски замедления мировой экономики на фоне усиления торговых трений остается, поэтому есть вероятность, что разворот на рынках EM может оказаться среднесрочным», — пояснил эксперт.

Валютная пара доллар/рубль 5 августа уже тестировала уровень 65,60, что дает основание рассчитывать на новые попытки теста и пробоя уровня. Не исключено, что пробой может произойти уже на текущей неделе.

«Если валютная пара уйдет выше отметки 65,60, то среднесрочный сценарий полностью переиграется в пользу дальнейшего роста валютной пары», — полагает Капустянский.

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