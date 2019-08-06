Пекин, , 20:00 — REGNUM

МИД Китая не стал подтверждать информацию о возможных санкциях против индийских компаний в случае препятствования корпорации Huawei, однако прокомментировал участие китайской компании в проектах развития сетей 5G в Индии, 6 июля передает агентство Reuters.

Huawei (cc) VistaCraft

«Что касается вопроса участия китайских предприятий в строительстве 5G в Индии, мы надеемся, что индийская сторона… обеспечит справедливую и недискриминационную коммерческую среду для инвестиций и операций китайских предприятий» , — сказано в заявлении МИД КНР.

Также китайский МИД отмечает, что «Huawei долгое время работает в Индии и внесла свой вклад в развитие индийского общества и экономики».

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