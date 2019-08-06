Пекин, , 19:37 — REGNUM

Китай угрожает Индии «ответными санкциями» в случае препятствования работе корпорации Huawei под давлением Вашингтона, 6 июля передает агентство Reuters.

По информации источников агентства, в середине июля посол Индии в Пекине Викрам Мисри был вызван в МИД Китая, где «выслушал опасения» официальных лиц и представителей бизнеса в связи с развернутой США кампанией по борьбе с Huawei.

В частности, представители Китая заявили о возможности «ответных санкций» в отношении индийских фирм в Китае, если китайская корпорация не будет допущена до проектов по развитию сетей 5G в Индии.

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