Москва, , 12:48 — REGNUM

Затяжная торговая война между США и Китаем с различными новыми сценариями и ответвлениями оказывает серьезное давление на нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Страны ОПЕК стремились найти золотую середину при обозначении квот для стабилизации глобального нефтяного рынка, но непредсказуемость Трампа не была учтена при принятии мер по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

«Напряженная ситуация на Ближнем Востоке также была проигнорирована участниками рынка, несмотря на то, что обстановка в Персидском заливе остается не самой стабильной. Единственный и важный вопрос, который волнует инвесторов это — как долго будет продолжаться торговые войны и что страны ОПЕК примут на своем следующем заседании, которое состоится 5 декабря 2019 года, чтобы не только стабилизировать нефтяной рынок, но и развернуть его к росту», — пояснил эксперт.

На текущий момент цены на нефть торгуются в пределах $60 за баррель, а это меньше, чем заложено в бюджет Саудовской Аравии. Если ситуация продолжится в том же ключе, то не исключено, что страны ОПЕК проведут внеочередное заседание, чтобы пересмотреть квоты на снижение добычи нефти как минимум на 1,8 баррелей в сутки.

По его мнению, понятное дело, что страны ОПЕК отдадут долю рынка тем же США, но тут вопрос скорее не количества, а качества. При этом США вновь обрушат шквал претензий к картелю, обвиняя их в манипуляции ценами на «черное золото», хотя по большому счету США и являются ведущим манипулятором мировых финансовых и сырьевых рынков.

«На текущий момент в глобальном смысле слова на нефтяном рынке ничего не поменялось. При такой ситуации участники рынка будут реагировать на публикацию данных о недельных запасах нефти от Американского института нефти (API).

Но в любом случае не стоит ожидать кардинальных изменений. Цены на нефть могут продолжить снижение до уровня $58.92 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах диапазона $53.40 — 55.50 за баррель», — считает Гасанов.

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