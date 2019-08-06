Москва, , 09:29 — REGNUM

После обвала 5 августа наряду с мировыми акциями нефть марки Brent, успев обновить минимумы в районе $59,24, совершила отскок 6 августа на утренних торгах в Азии и вернулась за пределы уровня $60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его словам, несмотря на коррекцию, перспективы дальнейшего восстановления котировок выглядят туманно в силу сохраняющейся напряженности на фондовых рынках

«Массовое бегство от рисков, захлестнувшее глобальные площадки в начале новой торговой недели, подорвало позиции черного золота. Продавцы активизировались, закладывая в цену усугубление картины спроса на энергоносители из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, особенно после девальвации юаня, который опустился под отметку 7,0 в паре с долларом», — отметил эксперт.

6 августа давление на высокодоходники несколько ослабело, отчасти некоторому восстановлению китайской валюты за счет масштабной эмиссии векселей в юанях. Но учитывая, что за последние дни Вашингтон и Пекин сильно отдалились от потенциальной сделки, попытки восстановления нефтяных цен и рисковых активов в целом будут носить сдержанный и хрупкий характер до тех пор, пока тенденция не развернется или как минимум ситуация не стабилизируется.

«Некоторую поддержку рынок получает со стороны слабеющего доллара и ожиданий сокращения запасов нефти в США восьмую неделю кряду. В текущих условиях, если Brent удастся закрепиться за пределами уровня $60 за баррель, это уже будет маленькая победа немногочисленных быков», — полагает Николаев.

Читайте также: Нефть начала коррекцию вверх