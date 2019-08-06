Москва, , 12:28 — REGNUM

Центры опережающей профессиональной подготовки на Дальнем Востоке будут созданы в Забайкальский крае, Якутии, Бурятии и Амурской области, сообщает 6 августа пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Четыре региона стали победителями конкурса министерства просвещения России на предоставление в 2020 — 2022 годах субсидии, предназначенной для разработки и распространения в системе среднего профессионального образования новых технологий и форм профподготовки в рамках национального проекта «Образование».

По словам заместителя генерального директора АРЧК ДВ Александра Логунова, дальневосточные ЦОППы станут площадками-интеграторами и операторами ресурсов региона. Они будут собирать информацию о кадровых потребностях работодателей и возможностях образовательных учреждений и затем сводить их на единой электронной площадке.

Отмечается также, что новые центры обеспечат прогнозирование потребности рынка труда, разработку коротких обучающих программ и профориентацию с охватом всех категорий граждан.

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