В РФ создадут 100 центров опережающей профподготовки

Москва, , 12:42 — REGNUM В России с 2019 года начнется создание принципиально новых структур. Будет создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ОПП) для обучения молодого поколения и людей предпенсионного возраста новым специальностям, сообщили в Минпросвещения РФ.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, центры ОПП обеспечат гибкие образовательные программы ля всех категорий населения по новым квалификациям.

В 2017 году общий приём на программы организаций среднего профессионального образования составлял 962,8 тысяч человек. В 2018 году для обучения по программам специального профессионального обучения (СПО) приняты более 1 миллиона первокурсников.

Кроме того, Васильева отметила, что стоит очень важная задача — необходимо обучать взрослых людей. Система СПО должна предоставить возможность людям, не имеющим высшего образования, и людям предпенсионного возраста получить рабочую специальность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в перечне востребованных профессий среднего профессионального образования появятся четыре новые специальности — это «цифровой куратор», «механик по технической эксплуатации беспилотников», «ассистент по технической помощи инвалидам» и «сиделка».

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