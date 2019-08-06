Москва, , 09:21 — REGNUM

До 1,4 трлн рублей потеряет Центробанк из средств, потраченных на санации банков по новому механизму. Об этом рассказал зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, пишут 6 августа «Ведомости».

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реальный убыток ЦБ от новых санаций и гарантированные потери составят, по оценкам, от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. Потери ЦБ, пояснил Поздышев, будут зависеть от судебных решений по возмещению убытков со стороны бывшего руководства банков.

Так, с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей» ЦБ рассчитывает получить назад более 40% указанной суммы — 965 млрд рублей. Иски о возмещении убытков поданы в отношении «Открытия» и Промсвязьбанку, готовятся иски по санируемым Бинбанку, АТБ и Московскому индустриальному банку, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новый механизм оздоровления банков был запущен в 2017 году. Санацией занялась управляющая компания, на 100% принадлежащая ЦБ — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

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