Брюссель, , 01:41 — REGNUM

Поздравления в адрес Кристалины Георгиевой в связи с её избранием единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда опубликовал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

По словам Юнкера, представительница Болгарии Георгиева обладает всеми нужными качествами, которые позволят ей «внести необходимый вклад в дело МВФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгиева была избрана в качестве единого кандидата на пост исполнительного директора МВФ 2 августа. Она заняла место Кристин Лагард, которая в июле 2019 г. подала в отставку.

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